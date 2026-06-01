Results + Scorecards | Zuffa Boxing 08

Results, Highlights, Scorecards And More From Zuffa Boxing 08: De Los Santos vs Valenzuela, Live From The Chelsea At The Cosmopolitan In Las Vegas, Nevada On June 28, 2026
By Simon Head, on X: @simonheadsport
• Jun. 28, 2026
Zuffa Boxing returns on June 28 for Zuffa Boxing 08: De los Santos vs Valenzuela, live from The Chelsea in Las Vegas.
Sunday's main event features a long-awaited rematch between Edwin De Los Santos and Jose "Rayo" Valenzuela, with De Los Santos looking for a second victory over his old rival. The co-main event pits undefeated Mexican contender Omar Trinidad against former world champion Jerwin Ancajas as the Filipino star makes his Zuffa Boxing featherweight debut.