 Skip to main content
Zuffa Boxing 08 athletes Edwin de los Santos and Jose Valenzuela
Results

Results + Scorecards | Zuffa Boxing 08

Results, Highlights, Scorecards And More From Zuffa Boxing 08: De Los Santos vs Valenzuela, Live From The Chelsea At The Cosmopolitan In Las Vegas, Nevada On June 28, 2026
By Simon Head, on X: @simonheadsport • Jun. 28, 2026

Zuffa Boxing returns on June 28 for Zuffa Boxing 08: De los Santos vs Valenzuela, live from The Chelsea in Las Vegas.

Sunday's main event features a long-awaited rematch between Edwin De Los Santos and Jose "Rayo" Valenzuela, with De Los Santos looking for a second victory over his old rival. The co-main event pits undefeated Mexican contender Omar Trinidad against former world champion Jerwin Ancajas as the Filipino star makes his Zuffa Boxing featherweight debut.

How To Watch Zuffa Boxing 08 In Your Country

The Zuffa Boxing 08 prelims start Sunday, June 28 at 5pm ET/2pm PT, followed by the main card at 8pm ET/5pm PT. Stream the entire event live on Paramount+ in the United States.

Results, Highlights & Scorecards:

(This page will be updated live throughout the event.)

Prelims

Heavyweight - Jakhongir Zokirov vs Zach Spiller

Lightweight - Brady Ochoa vs Adrian Serrano

Welterweight - Damoni Cato-Cain vs Vernon Brown

Lightweight - Tony Hirsch Jr. vs Jaybrio Pe Benito

Bantamweight - Floyd Diaz vs Andres Teran

Main Card

Welterweight - Cain Sandoval vs Brandun Lee

Featherweight - Omar Trinidad vs Jerwin Ancajas

Lightweight Main Event - Edwin De Los Santos vs Jose Valenzuela

Get Your Official Zuffa Boxing Gear, Engineered For Every Round

Tags
Zuffa Boxing 08
results
scorecards
highlights