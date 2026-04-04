Updates To UFC 327: Procházka vs Ulberg

Changes To UFC 327 Scheduled For April 11 In Miami
Apr. 5, 2026
UFC 327: PROCHÁZKA vs ULBERG Updates:
Due to injury with UFC flyweight champion Joshua Van, his co-main event bout with Tatsuro Taira has been moved to UFC 328: CHIMAEV vs STRICKLANDon Saturday, May 9 at Prudential Center in Newark, New Jersey.
UFC 327: Procházka vs Ulberg, live from Kaseya Center in Miami, Florida on April 11, 2026. Prelims start at 5pm ET/2pm PT, followed by the main card at 9pm ET/6pm PT.