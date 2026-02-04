Changes To UFC Fight Night Event Scheduled For February 28 In Mexico City
Feb. 4, 2026
Updates To UFC Mexico:
Due to injury, Asu Almabayev has been removed from his main event bout against Brandon Moreno. Replacing Almabayev will be rising star and No. 15 ranked Lone'er Kavanagh, who steps up into his first UFC main event looking to show off the exciting striking skills that have earned him four knockouts.
Kavanagh was scheduled to face No. 14 ranked UFC flyweight contender Bruno Silva on UFC Fight Night: Emmett vs Vallejoson March 14. Replacing Kavanagh will be No. 13 ranked Charles Johnson.
UFC FIGHT NIGHT: MORENO vs KAVANAGH takes place Saturday, February 28 from Arena CDMX in Mexico City, Mexico