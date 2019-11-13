UFC Москва: Итоговые результаты предварительного карда

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ГРИГОРИЙ ПОПОВ VS ДЭЙВИ ГРАНТ

Грант довольно активно начал поединок – британец сразу же пошёл вперёд, обозначая работу первым номером. Несколько раз Дэйви пробовал бить красивые удары ногами, но Попов вовремя отходил с линии атаки.

На исходе первой минуты Грант нанёс россиянину удар ниже пояса. Григорий продолжил поединок после непродолжительной паузы. Британец продолжил идти вперёд. Попов работал вторым номером, предпочитая встречать оппонента на контратаках. Григорий выбрасывал не так много ударов, но почти каждая атака россиянина доходила до цели.

В середине раунда Дэйви удалось перевести россиянина в партер. Попов попытался подняться, но не преуспел. Впрочем, Грант не наносил Григорию какого-либо ущерба. За минуту до конца раунда российскому бойцу удалось перевернуть оппонента. Спустя несколько секунд Попов поднялся на ноги, и поединок продолжился в стойке. Вполне вероятно, что первая пятиминутка осталась за британцем, который был активнее и сумел провести успешный тейкдаун.

Во втором раунде Грант продолжил идти вперёд. Британец чаще атаковал и уже на первой минуте нанёс несколько неплохих ударов. Попов продолжал отступать, дожидаясь возможности для собственной атаки. В середине раунда Дэйви снова нанёс россиянину удар ниже пояса, но Григорий быстро вернулся в бой.

Через некоторое время Грант попал хорошим ударом и сразу же попытался провести тейкдаун. Попов защитился и оказался в хорошей позиции сверху, но Грант сумел быстро перевернуться, оказавшись за спиной у соперника. Пока что всё идет к тому, что британец заберёт и этот раунд.

Тем не менее, события на земле развивались активно – несколько раз инициатива переходила от одного бойца к другому, и в какой-то момент Попов попытался провести болевой приём. Дэйви защитился и чуть позже вернул позицию сверху. До конца раунда бойцы так и боролись в партере, но небольшое преимущество в позициях было за британцем. Кажется, теперь Попову необходимо финишировать соперника, если он рассчитывает на победу в этом бою.

В начале заключительной пятиминутки Попов нанёс оппоненту удар ниже пояса. Грант продолжил бой после небольшой паузы. Стоит отметить очень уважительное отношение между бойцами – каждый раз спортсмены извинялись друг перед другом за нарушение правил.

В середине раунда поединок перешёл в партер – Дэйви зажал Григория у сетки, и россиянин решил перевернуться. Попов оказался в положении лёжа на спине, захватив ноги оппонента. Поединок быстро вернулся в стойку, но уже в следующей атаке Грант попытался провести очередной тейкдаун. Британцу всё-таки удалось перевести оппонента, но Григорий быстро поднялся. В конце боя россиянин активно пошёл вперёд, завершив раунд серией атак, но было слишком поздно. Дадим слово судьям.

По итогам трёх раундов мнения судей разошлись – двое отдали предпочтение Гранту: 29-28, 29-28, в то время как третий судья счёл победителем Попова: 29-28. Григорий терпит второе поражение в UFC. Дэйви Грант прерывает серию из двух поражений и одерживает первую победу с февраля 2016 года.

Официальный результат: Дэйви Грант победил Григория Попова раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).