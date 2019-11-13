UFC Москва: Итоговые результаты предварительного карда

Дэйви Грант победил Григория Попова раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28);
Пэнни Кианзад победила Джессику Роуз-Кларк единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);
Рузвельт Робертс победил Александра Яковлева единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);
Дэвид Завада победил Абубакара Нурмагомедова удушающим приёмом в первом раунде (2:50);
Карл Роберсон победил Романа Копылова удушающим приёмом в третьем раунде (4:01);
Рустам Хабилов победил Сергея Хандожко единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28);
Магомед Анкалаев нокаутировал Дальчу Лунгиамбулу в третьем раунде (0:29).
Грант довольно активно начал поединок – британец сразу же пошёл вперёд, обозначая работу первым номером. Несколько раз Дэйви пробовал бить красивые удары ногами, но Попов вовремя отходил с линии атаки.
На исходе первой минуты Грант нанёс россиянину удар ниже пояса. Григорий продолжил поединок после непродолжительной паузы. Британец продолжил идти вперёд. Попов работал вторым номером, предпочитая встречать оппонента на контратаках. Григорий выбрасывал не так много ударов, но почти каждая атака россиянина доходила до цели.
В середине раунда Дэйви удалось перевести россиянина в партер. Попов попытался подняться, но не преуспел. Впрочем, Грант не наносил Григорию какого-либо ущерба. За минуту до конца раунда российскому бойцу удалось перевернуть оппонента. Спустя несколько секунд Попов поднялся на ноги, и поединок продолжился в стойке. Вполне вероятно, что первая пятиминутка осталась за британцем, который был активнее и сумел провести успешный тейкдаун.
Во втором раунде Грант продолжил идти вперёд. Британец чаще атаковал и уже на первой минуте нанёс несколько неплохих ударов. Попов продолжал отступать, дожидаясь возможности для собственной атаки. В середине раунда Дэйви снова нанёс россиянину удар ниже пояса, но Григорий быстро вернулся в бой.
Через некоторое время Грант попал хорошим ударом и сразу же попытался провести тейкдаун. Попов защитился и оказался в хорошей позиции сверху, но Грант сумел быстро перевернуться, оказавшись за спиной у соперника. Пока что всё идет к тому, что британец заберёт и этот раунд.
Тем не менее, события на земле развивались активно – несколько раз инициатива переходила от одного бойца к другому, и в какой-то момент Попов попытался провести болевой приём. Дэйви защитился и чуть позже вернул позицию сверху. До конца раунда бойцы так и боролись в партере, но небольшое преимущество в позициях было за британцем. Кажется, теперь Попову необходимо финишировать соперника, если он рассчитывает на победу в этом бою.
В начале заключительной пятиминутки Попов нанёс оппоненту удар ниже пояса. Грант продолжил бой после небольшой паузы. Стоит отметить очень уважительное отношение между бойцами – каждый раз спортсмены извинялись друг перед другом за нарушение правил.
В середине раунда поединок перешёл в партер – Дэйви зажал Григория у сетки, и россиянин решил перевернуться. Попов оказался в положении лёжа на спине, захватив ноги оппонента. Поединок быстро вернулся в стойку, но уже в следующей атаке Грант попытался провести очередной тейкдаун. Британцу всё-таки удалось перевести оппонента, но Григорий быстро поднялся. В конце боя россиянин активно пошёл вперёд, завершив раунд серией атак, но было слишком поздно. Дадим слово судьям.
По итогам трёх раундов мнения судей разошлись – двое отдали предпочтение Гранту: 29-28, 29-28, в то время как третий судья счёл победителем Попова: 29-28. Григорий терпит второе поражение в UFC. Дэйви Грант прерывает серию из двух поражений и одерживает первую победу с февраля 2016 года.
Официальный результат: Дэйви Грант победил Григория Попова раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).
Бойцы начал поединок осторожно. Соперники пытались нащупать нужную дистанцию. Яковлев бил ногами, Робертс предпочитал действовать руками. В какой-то момент Рузвельт начал аккуратно поджимать Александра, но россиянин старался жёстко встречать оппонента.
К середине раунда американец начал наращивать преимущество, атакуя всё чаще. Робертс довольно часто зажимал Яковлева у сетки, после чего атаковал двумя-тремя ударами. За полторы минуты до конца раунда Александру удалось на некоторое время зажать оппонента в клинче, но россиянин не смог извлечь каких-либо преимуществ из своей позиции. Кажется, эта пятиминутка осталась за Робертсом.
Американец продолжил делать то, что он и делал в начале второго раунда, но уже через тридцать секунд после начала Яковлеву удалось провести успешный тейкдаун. Александр уверенно контролировал оппонента на земле, пытаясь атаковать ударами. В середине раунда Рузвельт воспользовался моментом и попытался провести треугольник, но российский боец без особых проблем выбрался из потенциально опасной ситуации. Яковлев продолжил контролировать соперника. За минуту до конца раунда Робертс сумел подняться на ноги, и поединок вернулся в стойку, где оба бойца были не слишком активны. Вполне вероятно, что оба решили приберечь силы на заключительную пятиминутку, которая станет решающей в этом бою.
В начале третьего раунда Яковлев попытался провести тейкдаун, но Робертс перехватил эту атаку и вышел на удушающий приём. Александр сумел избежать неприятностей, но россиянину пришлось отдать позицию – Рузвельт оказался в положении сверху. Тем не менее, Яковлев довольно быстро поднялся, после чего поединок продолжился в стойке. Американец был точнее, но в какой-то момент Александр перехватил инициативу и стал давить оппонента. Россиянин зажимал оппонента у сетки, и спустя несколько мгновений сумел провести успешный тейкдаун. Какое-то время Яковлев контролировал Робертса на земле, но не смог извлечь серьёзных преимуществ. Рузвельт поднялся на ноги и через некоторое время сумел отквитать один перевод на землю. До конца раунда американец контролировал россиянина, и, вполне возможно, что последний тейкдаун Робертса может решить исход этого боя.
По итогам поединка все судьи отдали предпочтение Робертсу: 29-28, 29-28, 29-28. Американец закрывает поражению в последнем бою и возвращается на победную тропу.
Официальный результат: Рузвельт Робертс победил Александра Яковлева единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
Завада сразу пошёл вперёд, обозначая работу первым номером. Дэвид нанёс несколько ударов, но Нурмагомедов встретил немца хорошей встречной атакой. На исходе первой минуты Абубакар провёл успешный тейкдаун. Россиянин работал над улучшением позиции и добился определённых успехов. В это время Завада активно отбивал корпус Нурмагомедову. В какой-то момент Дэвид сумел поймать россиянина на удушающий приём. Абубакар не смог выбраться, и был вынужден постучать в знак сдачи. Вот это да! Гробовая тишина повисла в зале.
Абубакар Нурмагомедов начинает свой путь в UFC с поражения. Завада одерживает первую победу в UFC, прерывая серию из двух поражения.
Официальный результат: Дэвид Завада победил Абубакара Нурмагомедова удушающим приёмом в первом раунде (2:50).
Бойцы начали поединок с разведки. Роберсон попытался атаковать первым, но Копылов ушёл в сторону. Американец продолжил поддавливать. Роман старался отвечать, атакуя с дистанции. Соперники действовали не слишком активно. Россиянин наносил мало ударов, выжидая удачного момента для атаки. Карл был активнее и продолжил идти вперёд, но этому поединку не хватало жёстких акцентированных ударов. За минуту до конца раунда Копылов попал хорошей двойкой, но не смог развить успех. Соперники обменялись хай-киками, но оба промахнулись. Кажется, эта пятиминутка уходит в копилку Роберсона – американец был активнее и нанёс больше ударов.
В начале второго раунда Карл снова пошёл вперёд. Роман нанёс несколько одиночных джебов в туловище, но по-прежнему не мог проявить себя в полной мере. Американец постоянно давил, пробивая лоу-кики. Роберсон решил отбить оппоненту ногу – интересно, когда работа Карла принесёт свои плоды. Удары ногами были силовыми – уже в середине пятиминутки Копылов стал болезненно переносить пропущенные лоу-кики, уделяя всё больше внимания защите от этих ударов. При этом Роман по-прежнему мало атаковал. Если ничего не изменится, скорее всего, Карл заберёт и этот раунд.
Роберсон продолжил отбивать ноги россиянину, добавляя к этому редкие удары руками. За двадцать секунд до конца пятиминутки Копылов нанёс хорошую двойку, но этого мало, чтобы рассчитывать на успех в этом раунде. Судя по всему, теперь Роману нужно финишировать соперника, чтобы начать свой путь в UFC с победы.
Копылов довольно активно начал заключительную пятиминутку – россиянин провёл несколько хороших атак, после чего попытался перевести соперника в партер. Роберсон грамотно защитился, и бойцы продолжили выяснять отношения в стойке. Роман сильно прибавил в активности – дебютанту удалось провести несколько хороших атак, но американец старался отвечать своими ударами. Гораздо зрелищнее стал поединок. Зрители, почувствовав важность момента, тоже активизировались, начав громче поддерживать местного бойца.
Тем временем Копылов шёл вперёд, но Карл довольно грамотно отходил с линии атаки. В середине раунда россиянин довольно откровенно ткнул пальцем в глаз своему сопернику. В октагон вышел врач, сигнализировавший о том, что американец может продолжить поединок.
Но повреждение выглядело серьёзным – из глаза Роберсона пошла кровь. Рефери поединка принял решение снять очко с Копылова. После возобновления боя Роман сразу же провёл жёсткую атаку. И это правильно – теперь россиянину нечего терять. Тем не менее, атакующий порыв Копылова быстро спал. Американец несколько раз жёстко пробил в ответ, после чего зажал Копылова у сетки. Спустя несколько мгновений американец провёл успешный перевод, забрал спину и сразу же начал выполнять болевой приём. Роман не смог выбраться из захвата, и был вынужден сдаться.
Копылов терпит первое поражение в карьере и начинает свой путь в UFC с поражения. Пока что турнир складывается для россиян максимально плохо – три поражения в трёх поединках и вторая подряд неудача дебютантов промоушена.
Роберсон одерживает вторую победу подряд и, кажется, уже готов к столкновению с топовой оппозицией в 2020 году.
Официальный результат: Карл Роберсон победил Романа Копылова удушающим приёмом в третьем раунде (4:01).
Хабилов начал с лёгкого лоу-кика, Хандожко ответил таким же ударом. Россияне не форсировали события. В какой-то момент Сергей обозначил давление, Рустам больше ждал, взрываясь быстрыми силовыми атаками.
В середине раунда Хабилов попытался провести тейкдаун, но Хандожко довольно быстро встал на ноги. Впрочем, Сергей оказался зажат у сетки. «Хонда» нанёс несколько ударов, показалось, что атака пришлась в цель. Рустам прижал соотечественника к сетке, но никак не мог перевести на землю. В какой-то момент в дело вмешался рефери, который вернул бойцов в стойку.
За несколько секунд до конца Хабилов попытался выполнить ещё один тейкдаун, но снова не преуспел. Тем не менее, вполне вероятно, что Рустам забирает эту пятиминутку.
В начале второго раунда бойцы сосредоточились на финтах и обманных движениях. Соперники выбрасывали не так много ударов. На исходе первой минуты Хабилов вновь зажал Сергея у сетки. Но сегодня Хандожко максимально грамотно защищается в клинче – пока что «Хонда» ни разу не дал себя перевести на настил. В середине пятиминутки Рустаму всё-таки удалось провести тейкдаун, впрочем, Сергей оказался как бы в сидячем положении, которое давало ему возможность подняться на ноги. Тем не менее, Хандожко так и не смог встать – более того, за полторы минуты до конца Рустам провёл бросок. «Хонда» быстро поднялся и снова оказался в сидячей позиции у сетки. Из-за постоянно борьбы в клинче поединок терял в зрелищности.
На последних секундах Сергею удалось подняться на ноги, и бойцы заканчивали этот раунд в стойке. Скорее всего, Рустам забирает эту пятиминутку, но впереди решающий отрезок боя.
В начале третьего раунда бойцы сразу же обменялись ударами. Хабилов ударил ногой, Хандожко ответил руками. Буквально через тридцать секунд Рустам провёл успешный тейкдаун. Сергею удалось отодвинуться к сетке, и через несколько секунд «Хонда» поднялся на ноги. Россияне продолжили в стойке – Хандожко сумел нанести неплохой удар, но буквально в следующем же эпизоде Хабилов провёл очередной успешный тейкдаун. До конца поединка почти 2,5 минуты, и если Сергей не сможет подняться, он проиграет.
Рустам так и не выпустил соотечественника из партера, проконтролировав Хандожко на земле до финального гонга. «Тигр» сделал своё дело.
По итогам поединка все судьи отдали предпочтение Хабилову: 30-27, 29-28, 29-28. Хабилов закрывает последнее поражение и одерживает первую победу в полусреднем весе. Хандожко терпит первое поражение в UFC.
Официальный результат: Рустам Хабилов победил Сергея Хандожко единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).
Анкалаев начал бой с лоу-кика, Лунгиамбула никак не ответил. Дальча действовал вторым номером, рассчитывая на контратаки. В какой-то момент Магомед выбросил хай-кик, но конголезец успел увернуться.
Российский боец продолжил работать первым номером, зажав оппонента у сетки. Тем не менее, Анкалаев не спешил атаковать. Было ясно, что Лунгиамбула дожидается возможности для встречного силового удара. Магомед действовал осторожно, изредка атакуя сериями, но во время одной из атак Дальча всё-таки зацепил россиянина встречным ударом, после которого Анкалаев оказался на настиле. Магомед быстро поднялся и продолжил давить соперника. Россиянин вновь зажал «Чемпиона» у сетки, расстреливая оппонента с дистанции.
За полторы минуты до конца раунда Анкалаев попытался провести тейкдаун, но не преуспел. Впрочем, и без успешного перевода Магомед может рассчитывать на победу в этой пятиминутке.
В начале второго раунда Анкалаев снова пошёл вперёд, начав с точного джеба. Россиянин был быстрее и техничнее соперника. Лунгиамбула попытался провести тейкдаун, но Магомед грамотно защитился. Анкалаев зажал оппонента у сетки, после чего перевёл на настил. Российский боец контролировал конголезца большую часть раунда. Полное доминирование в партере мы наблюдаем – Магомед жёстко работает локтями. Дальча ничего не смог сделать в этой пятиминутке. За минуту до конца стало видно, что на лице у Лунгиамбулы образовалось рассечение. Возможно, россиянин забирает этот раунд со счётом 10-8. Дальче поможет только досрочная победа.
Конголезец довольно активно пошёл вперёд в начале третьего раунда, но Анакалаев был готов к этому. Магомед поймал оппонента хорошим встречным ударом, и это был первый звоночек. Лунгиамбула снова пошёл вперёд, и в этот момент россиянин нанёс эффектный фронтк-кик в челюсть. Анкалаев успел добавить удар рукой в тот момент, когда Дальча опускался на настил. В добивании на земле просто не было необходимости – чистый нокаут. Вот это выступление! Буквально разобрал своего соперника Магомед! Первая победа россиянина на турнире в Москве, ну наконец-то!
Анкалаев одерживает третью победу подряд и приближает к топ-15 рейтинга полутяжёлой весовой категории. Блестящий год для Магомеда, который отправляется встречать 2020 год с большими надеждами на большие бои. Лунгиамбула прерывает серию из шести побед и терпит первое поражение в UFC.
Официальный результат: Магомед Анкалаев нокаутировал Дальчу Лунгиамбулу в третьем раунде (0:29).