Official Scorecards | UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos

UFC returns to Meta APEX on September 26 with an action-packed card headlined by No. 12 ranked bantamweight contender Raul Rosas Jr. against No. 13 ranked veteran Raoni Barcelos.
How To Watch Rosas Jr. vs Barcelos In Your Country
UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos takes place Saturday, September 26 in Las Vegas. The Prelims begin at 5pm ET / 2pm PT, followed by the Main Card at 8pm ET / 5pm PT. All bouts will stream live on Paramount+ in the United States.
More Coverage: Main Card Results | Prelim Results
Don't miss a moment of UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos, live from Meta APEX in Las Vegas, Nevada on September 26, 2026. Prelims start at 5pm ET/2pm PT, followed by the main card at 8pm ET/5pm PT. Stream the entire event live on Paramount+ in the United States.