 Skip to main content
Bruce Buffer introduces a fighter during the UFC 331 event
Scorecards

Official Scorecards | UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos

See How The Judges Score Every Round Of Every Fight From UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos, Live From Meta APEX In Las Vegas On September 26, 2026
By UFC Staff Report • Sep. 26, 2026

UFC returns to Meta APEX on September 26 with an action-packed card headlined by No. 12 ranked bantamweight contender Raul Rosas Jr. against No. 13 ranked veteran Raoni Barcelos.

How To Watch Rosas Jr. vs Barcelos In Your Country

UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos takes place Saturday, September 26 in Las Vegas. The Prelims begin at 5pm ET / 2pm PT, followed by the Main Card at 8pm ET / 5pm PT. All bouts will stream live on Paramount+ in the United States.

Get Your Tickets UFC 332 In Salt Lake City

UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos Scorecards

More Coverage: Main Card Results | Prelim Results

Prelims

Strawweight Bout: Vanessa Demopoulos vs Yazmin Jauregui
 

Bantamweight Bout: John Castaneda vs Alatengheili

Bantamweight Bout: Montel Jackson vs Ricky Simon

Lightweight Bout: Elves Brener vs Josiah Harrell

Light Heavyweight Bout: Rodolfo Bellato vs Christian Edwards

Middleweight Bout: Rodolfo Vieira vs Robert Bryczek

Bantamweight Bout: Brady Hiestand vs Rinya Nakamura

Main Card

TUF Strawweight Final: Melissa Amaya vs Tina Black
 

TUF Bantamweight Final: Mahammadali Osmanli vs Ilimbek Akylbek

Light Heavyweight Bout: Luis Hernandez vs Sedriques Dumas

Bantamweight Bout: Norma Dumont vs Ailin Perez

Bantamweight Main Event - Raul Rosas Jr. vs Raoni Barcelos

Get Your Tickets UFC Edmonton

Don't miss a moment of UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos, live from Meta APEX in Las Vegas, Nevada on September 26, 2026. Prelims start at 5pm ET/2pm PT, followed by the main card at 8pm ET/5pm PT. Stream the entire event live on Paramount+ in the United States.

Tags
scorecards
official scorecards
judges scorecards