Official Scorecards | UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira

UFC returns to Meta APEX for the first time in 2026, bringing an electrifying bantamweight main event between No. 9 ranked Mario Bautista and No. 11 ranked Vinicius Oliveira. The co-main event features a Top 10 flyweight tilt between Amir Albazi and Kyoji Horiguchi.
UFC Fight Night: Bautista vs Oliviera takes place live from Meta APEX in Las Vegas on Saturday, February 7. The prelims start at 5pm ET/2pm PT, followed by the main card at 8pm ET/5pm PT. The entire card can be streamed live on Paramount+.
Results, Highlights & Backstage Interviews
(This page will be updated live throughout the event.)
Klaudia Sygula vs Priscila Cachoeira
Athlete Profiles: Klaudia Sygula | Priscila Cachoeira
Muin Gafurov vs Jakub Wiklacz
Athlete Profiles: Muin Gafurov | Jakub Wiklacz
Wang Cong vs Eduarda Moura
Athlete Profiles: Wang Cong | Eduarda Moura
Javid Basharat vs Gianni Vazquez
Athlete Profiles: Javid Basharat | Gianni Vazquez
Bruna Brasil vs Ketlen Souza
Athlete Profiles: Bruna Brasil | Ketlen Souza
Nikolay Veretennikov vs Niko Price
Athlete Profiles: Nikolay Veretennikov | Niko Price
Alex Morono vs Daniil Donchenko
Athlete Profiles: Alex Morono | Daniil Donchenko
Dustin Jacoby vs Julius Walker
Athlete Profiles: Dustin Jacoby | Julius Walker
Jean Matsumoto vs Farid Basharat
Athlete Profiles: Jean Matsumoto | Farid Basharat
Michal Oleksiejczuk vs Marc-Andre Barriault
Athlete Profiles: Michal Oleksiejczuk | Marc-Andre Barriault
Jailton Almeida vs Rizvan Kuniev
Athlete Profiles: Jailton Almeida | Rizvan Kuniev
Amir Albazi vs Kyoji Horiguchi
Athlete Profiles: Amir Albazi | Kyoji Horiguchi
Main Event: Mario Bautista vs Vinicius Oliveira
Athlete Profiles: Mario Bautista | Vinicius Oliveira