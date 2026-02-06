 Skip to main content
Bruce Buffer introduces a fight during the UFC Fight Night event at Climate Pledge Arena
Scorecards

Official Scorecards | UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira

See How The Judges Score Every Round Of Every Fight At UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira, Live From Meta APEX In Las Vegas On February 7, 2026
By UFC Staff Report • Feb. 7, 2026

UFC returns to Meta APEX for the first time in 2026, bringing an electrifying bantamweight main event between No. 9 ranked Mario Bautista and No. 11 ranked Vinicius Oliveira. The co-main event features a Top 10 flyweight tilt between Amir Albazi and Kyoji Horiguchi.

UFC Fight Night: Bautista vs Oliviera takes place live from Meta APEX in Las Vegas on Saturday, February 7. The prelims start at 5pm ET/2pm PT, followed by the main card at 8pm ET/5pm PT. The entire card can be streamed live on Paramount+.

Results, Highlights & Backstage Interviews

(This page will be updated live throughout the event.)

Klaudia Sygula vs Priscila Cachoeira

Athlete Profiles: Klaudia Sygula | Priscila Cachoeira

Main Card Results | Prelim Results | Watch On Paramount+

Muin Gafurov vs Jakub Wiklacz

Athlete Profiles: Muin Gafurov | Jakub Wiklacz

Main Card Results | Prelim Results | Watch On Paramount+

Wang Cong vs Eduarda Moura

Athlete Profiles: Wang Cong | Eduarda Moura

Main Card Results | Prelim Results | Watch On Paramount+

Javid Basharat vs Gianni Vazquez

Athlete Profiles: Javid Basharat | Gianni Vazquez

Main Card Results | Prelim Results | Watch On Paramount+

Bruna Brasil vs Ketlen Souza

Athlete Profiles: Bruna Brasil | Ketlen Souza

Main Card Results | Prelim Results | Watch On Paramount+

Nikolay Veretennikov vs Niko Price

Athlete Profiles: Nikolay Veretennikov | Niko Price

Main Card Results | Prelim Results | Watch On Paramount+

Alex Morono vs Daniil Donchenko

Athlete Profiles: Alex Morono | Daniil Donchenko

Main Card Results | Prelim Results | Watch On Paramount+

Watch UFC on Paramount+ Plans start at $7.99 per month

Dustin Jacoby vs Julius Walker

Athlete Profiles: Dustin Jacoby | Julius Walker

Main Card Results | Prelim Results | Watch On Paramount+

Jean Matsumoto vs Farid Basharat

Athlete Profiles: Jean Matsumoto | Farid Basharat

Main Card Results | Prelim Results | Watch On Paramount+

Michal Oleksiejczuk vs Marc-Andre Barriault

Athlete Profiles: Michal Oleksiejczuk | Marc-Andre Barriault

Main Card Results | Prelim Results | Watch On Paramount+

Jailton Almeida vs Rizvan Kuniev

Athlete Profiles: Jailton Almeida | Rizvan Kuniev

Main Card Results | Prelim Results | Watch On Paramount+

Amir Albazi vs Kyoji Horiguchi

Athlete Profiles: Amir Albazi | Kyoji Horiguchi

Main Card Results | Prelim Results | Watch On Paramount+

Main Event: Mario Bautista vs Vinicius Oliveira

Athlete Profiles: Mario Bautista | Vinicius Oliveira

Main Card Results | Prelim Results | Watch On Paramount+

Tags
UFC Vegas 113
judges scorecards
official scorecards
scorecards
Meta Apex