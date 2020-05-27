TASSAY ЗАПУСКАЕТ БРЕНДИРОВАННУЮ ЛИНЕЙКУ НАПИТКОВ UFC

Продуктовый ряд будет доступен в объемах от 0.5 до 2.5 литров и будет включать в себя газированную и негазированную воду TASSAY и напитки Holiday с разнообразными вкусами: классический русский лимонад и праздничную колу. Вода для всех напитков под брендом TASSAY добывается из глубинного подземного месторождения в предгорьях западного Тянь-Шаня на юге Казахстана.

Часть совместной линейки будет изображать одних из самых популярных бойцов UFC: чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, чемпиона в полутяжелом весе Джона Джонса, чемпионку в женском наилегчайшем весе Валентину Шевченко, бывшего чемпиона в полулёгком и легком весе Конора МакГрегора и бывшего чемпиона в полулёгком весе Макса Холлоуэя. TASSAY также выпустит лимитированные коллекции бутылок, приуроченные к крупным турнирам UFC.