TASSAY ЗАПУСКАЕТ БРЕНДИРОВАННУЮ ЛИНЕЙКУ НАПИТКОВ UFC

На этикетках коллекционных бутылок будет изображен логотип UFC и бойцы промоушена.
By UFC Russia
• May. 27, 2020
UFC анонсировала старт многолетнего лицензионного соглашения с производителем природной минеральной воды TASSAY. Запуск совместной линейки бутилированной воды и безалкогольных напитков запланирован на начало июня.
В России продукция будет доступна в сети супермаркетов «Магнит», «Ашан» и в других федеральных сетях. В Казахстане брендированная линейка напитков UFC будет продаваться в сети супермаркетов «Магнум» и в 30 000 торговых точках традиционного розничного формата.
Продуктовый ряд будет доступен в объемах от 0.5 до 2.5 литров и будет включать в себя газированную и негазированную воду TASSAY и напитки Holiday с разнообразными вкусами: классический русский лимонад и праздничную колу. Вода для всех напитков под брендом TASSAY добывается из глубинного подземного месторождения в предгорьях западного Тянь-Шаня на юге Казахстана.
Часть совместной линейки будет изображать одних из самых популярных бойцов UFC: чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, чемпиона в полутяжелом весе Джона Джонса, чемпионку в женском наилегчайшем весе Валентину Шевченко, бывшего чемпиона в полулёгком и легком весе Конора МакГрегора и бывшего чемпиона в полулёгком весе Макса Холлоуэя. TASSAY также выпустит лимитированные коллекции бутылок, приуроченные к крупным турнирам UFC.
«Мы рады сотрудничеству с TASSAY и запуску брендированной линейки напитков UFC для фанатов по всей России и Казахстану. Это партнерство поможет нам на пути продвижения бойцов промоушена и смешанных единоборств в целом», – прокомментировал сотрудничество Вице-президент UFC по России и СНГ Андрей Громковский.
Андрей Поваренкин, управляющий директор TASSAY в России: «Для нас большая честь и ответственность сотрудничать с самой известной международной спортивной организацией по смешанным единоборствам. Этот проект даст UFC и TASSAY возможность напрямую взаимодействовать с фанатами промоушена в России и Казахстане. На протяжении 15 лет бренд TASSAY развивает идею здорового образа жизни и поддерживает спортивные инициативы, и благодаря новому сотрудничеству мы сможем добавить к исполнению нашей миссии чемпионский дух, присущий именно UFC».
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