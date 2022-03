Rafael dos Anjos domina e vence Renato Moicano no UFC 272

Moicano tentou uma queda no minuto de abertura da luta, mas Rafael defendeu bem e logo em seguida levou a luta para o chão. Os dois se levantaram e o carioca mais uma vez botou o duelo para baixo, mantendo o rival lá até o fim do round.

Rafael se mostrava ainda mais dominante no segundo, já que ele repetiu a estratégia e não dava espaço para Moicano. Próximo aos dois minutos do 3º round, um chute alto atordoou Moicano e ele foi ao solo. Rafael foi então para um forte ground and pound, mas o brasiliense resistiu e voltou ao combate.

Com o olho de Moicano praticamente fechado, o médico o examinou e o liberou antes do 5º e último round. O lutador teve seus melhores momentos nos cinco minutos finais, acertando bons golpes em Rafael, mas sem fazer o suficiente para um nocaute. Apesar da derrota, o público aplaudiu muito Moicano pela sua garra.

Resultado Oficial: Rafael dos Anjos derrotou Renato Moicano por decisão unânime (49-45, 49-44, 50-44).

Confira os próximos eventos do UFC