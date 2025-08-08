Official Weigh-In Results | UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez

UFC FIGHT NIGHT: DOLIDZE vs HERNANDEZtakes place Saturday, August 9 in Las Vegas and will be available on ESPN, ESPN Deportes, and ESPN+ (English and Spanish). The prelims will air at 6pm ET/3pm PT, followed by the main card airing at 9pm ET/6pm PT.
Main event scheduled for five rounds. All other bouts scheduled for three rounds.
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez Official Weigh-In Results:
MAIN CARD
Main Event - Middleweight Bout: Roman Dolidze () vs Anthony Hernandez ()
Co-Main Event - Bantamweight Bout: Steve Erceg () vs Ode’ Osbourne ()
Women’s Strawweight Bout: Iasmin Lucindo () vs Angela Hill ()