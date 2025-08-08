 Skip to main content
Roman Dolidze and Anthony Hernandez
Weigh-in

Official Weigh-In Results | UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez

The Official Weights Of The Athletes Competing August 9 At The UFC Apex In Las Vegas
By UFC Staff Report • Aug. 8, 2025

UFC returns to UFC APEX with a thrilling middleweight matchup featuring No. 8 ranked contender Roman Dolidze taking on No. 9 Anthony Hernandez in the main event. In addition, No. 10 ranked flyweight Steve Erceg locks horns with Ode' Osbourne.

UFC FIGHT NIGHT: DOLIDZE vs HERNANDEZ takes place Saturday, August 9 in Las Vegas and will be available on ESPN, ESPN Deportes, and ESPN+ (English and Spanish). The prelims will air at 6pm ET/3pm PT, followed by the main card airing at 9pm ET/6pm PT.

Main event scheduled for five rounds. All other bouts scheduled for three rounds.

UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez Official Weigh-In Results:

MAIN CARD

Main Event - Middleweight Bout: Roman Dolidze () vs Anthony Hernandez () 

Co-Main Event - Bantamweight Bout: Steve Erceg () vs Ode’ Osbourne ()    

Women’s Strawweight Bout: Iasmin Lucindo () vs Angela Hill () 

Saturday's Full Fight Card Preview

Featherweight Bout: Andre Fili () vs Christian Rodriguez ()

Bantamweight Bout: Miles Johns () vs Jean Matsumoto ()  

Middleweight Bout: Eryk Anders () vs Christian Leroy Duncan () 

PRELIMS

Light Heavyweight Bout: Julius Walker () vs Rafael Cerqueira ()

Bantamweight Bout: Elijah Smith () vs Toshiomi Kazama () 

Women’s Bantamweight Bout: Joselyne Edwards () vs Priscila Cachoeira () 

Welterweight Bout: Uroš Medić () vs Gilbert Urbina ()

Women’s Flyweight Bout: Gabriella Fernandes () vs Julija Stoliarenko ()

Light Heavyweight: Cody Brundage () vs Eric McConico ()

Don't miss a moment of UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez, live from UFC APEX in Las Vegas, Nevada on August 9, 2025. Prelims start at 4pm ET/1pm PT, followed by the main card at 7pm ET/4pm PT.

