Reinier de Ridder and Brendan Allen
Weigh-in

Official Weigh-In Results | UFC Vancouver

The Weights Of The Athletes Competing At UFC Fight Night: de Ridder On October 18, 2025 At Rogers Arena In Vancouver, Canada
By UFC Staff Report • Oct. 17, 2025

UFC returns to Vancouver for an exciting UFC Fight Night event, in partnership with Destination Vancouver, at Rogers Arena on Saturday, October 18.

Headlined by a pivotal middleweight pairing between Reinier de Ridder and Brendan Allen, and featuring a number of matchups between established competitors, Saturday’s fight card promises to be another thrilling event in a series of entertaining shows over the last several weeks.

Prelims for UFC Fight Night: de Ridder vs Allen get underway at 4pm ET / 1pm PT on October 18, 2025 from Rogers Arena in Vancouver, Canada. Main card action kicks off at 7pm ET / 4pm PT. The entire card can be seen on the ESPN App.

UFC Fight Night: de Ridder vs Allen Official Weigh-In Results:

MAIN CARD

Main Event - Middleweight Bout: Reinier de Ridder (186) vs Brendan Allen (186)

Co-Main Event - Welterweight Bout: Kevin Holland (170.5) vs Mike Malott (171)

Bantamweight Bout: Marlon Vera (136) vs Aiemann Zahabi (135.5)

Women’s Flyweight Bout: Manon Fiorot (125.5) vs Jasmine Jasudavicius (125.5)

Bantamweight Bout: Cody Gibson (136) vs Aoriqileng (135.5)

Lightweight Bout: Kyle Nelson (155.5) vs Matt Frevola (155)

PRELIMS

Bantamweight Bout: Charles Jourdain (135.5) vs Davey Grant (136)

Flyweight Bout: Bruno Silva (125.5) vs HyunSung Park (126)

Middleweight Bout: Danny Barlow (185.5) vs Djorden Santos (185.5)

Lightweight Bout: Kyle Prepolec (155.5) vs Drew Dober (155.5)

Women’s Strawweight Bout: Stephanie Luciano (116) vs Ravena Oliveira (115.5)

Middleweight Bout: Azamat Bekoev (185) vs Yousri Belgaroui (185.5)

Women’s Bantamweight Bout: Melissa Croden (136) vs Tainara Lisboa (135.5)

Don't miss a moment of UFC Fight Night: De Ridder vs Allen, live from Rogers Arena in Vancouver, Canada on October 18, 2025. Prelims start at 4pm ET/1pm PT, followed by the main card at 7pm ET/4pm PT.

