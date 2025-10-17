Official Weigh-In Results | UFC Vancouver

The Weights Of The Athletes Competing At UFC Fight Night: de Ridder On October 18, 2025 At Rogers Arena In Vancouver, Canada
• Oct. 17, 2025
UFC returns to Vancouver for an exciting UFC Fight Nightevent, in partnership with Destination Vancouver, at Rogers Arena on Saturday, October 18.
Headlined by a pivotal middleweight pairing between Reinier de Ridder and Brendan Allen, and featuring a number of matchups between established competitors, Saturday’s fight card promises to be another thrilling event in a series of entertaining shows over the last several weeks.
Prelims for UFC Fight Night: de Ridder vs Allen get underway at 4pm ET / 1pm PT on October 18, 2025 from Rogers Arena in Vancouver, Canada. Main card action kicks off at 7pm ET / 4pm PT. The entire card can be seen on the ESPN App.
UFC Fight Night: de Ridder vs Allen Official Weigh-In Results:
MAIN CARD
Main Event - Middleweight Bout: Reinier de Ridder (186) vs Brendan Allen (186)
Co-Main Event - Welterweight Bout: Kevin Holland (170.5) vs Mike Malott (171)
Bantamweight Bout: Marlon Vera (136) vs Aiemann Zahabi (135.5)