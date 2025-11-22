KO's En El 1er Round Para Oezdemir Y Orolbai: UFC Qatar

Volkan no da chances: conquista inmediata del centro del octágono, asedio con golpes de puño a la cabeza, rodillazo y gancho de izquierda que manda a la lona a Menifield, en una performance letal del suizo.
MYKTYBEK OROLBAI VENCE A JACK HERMANSSON POR NOCAUT EN R1
Myktybek presiona en busca de la mano de nocaut. Presiona, empuja con poder... hasta que lo logra. El kirgui encuentra la cabeza del noruego y lo desparrama. Remata con ground and pound y se termina, en uno de los nocauts más impresionantes de la noche.