KO's En El 1er Round Para Oezdemir Y Orolbai: UFC Qatar

Revive La Cartelera Estelar De Este Sábado 22 De Noviembre
Nov. 22, 2025

>> REVIVE EL KO DE WALDO CORTÉS EN UFC QATAR <<

VOLKAN OEZDEMIR VENCE A ALONZO MENIFIELD POR NOCAUT EN R1
COMBATE EN PESO SEMICOMPLETO (205 LIBRAS)
Volkan no da chances: conquista inmediata del centro del octágono, asedio con golpes de puño a la cabeza, rodillazo y gancho de izquierda que manda a la lona a Menifield, en una performance letal del suizo.
 
 
MYKTYBEK OROLBAI VENCE A JACK HERMANSSON POR NOCAUT EN R1
COMBATE EN PESO WELTER (170 LIBRAS)

Myktybek presiona en busca de la mano de nocaut. Presiona, empuja con poder... hasta que lo logra. El kirgui encuentra la cabeza del noruego y lo desparrama. Remata con ground and pound y se termina, en uno de los nocauts más impresionantes de la noche.

UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker, was live from ABHA Arena in Doha, Qatar on November 22, 2025. Main Card Results | Prelim Results | Official Scorecards | Bonus Winners

