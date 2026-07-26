잃었던 타이틀 찾으러 간다

전 UFC 라이트헤비급(93kg) 챔피언 마고메드 안칼라예프(34·러시아)가 복귀전을 그라운드 펀치에 의한 TKO승으로 장식했다.



UFC 라이트헤비급 랭킹 1위 안칼라예프는 지난 26일(이하 한국시간) 아랍에미리트아부다비 야스섬 에티하드 아레나에서 열린 ‘UFC 파이트 나이트: 안칼라예프 vs 구스코프’ 메인 이벤트에서 9위 ‘차레비치(차르의 아들)’ 보그단 구스코프(33·우즈베키스탄)에게 5라운드 2분 41초 그라운드 앤 파운드에 의한 TKO승을 거뒀다.



지난해 10월 UFC 320에서 알렉스 페레이라에게 펀치와 엘보에 의한 TKO패를 당하며 타이틀을 뺏긴 이후 9개월 만의 복귀전을 성공적으로 마쳤다. 이로써 안칼라예프는 통산 전적 21승 1무 2패 1무효가 됐다.



경기는 초반부터 안칼라예프의 우세로 진행됐다. 안칼라예프는 잽과 프론트킥으로 구스코프를 공략했고, 구스코프는 계속 뒤로 밀려났다. 안칼라예프는 간간히 오버핸드훅을 날리며 경기를 장악했다.



경기 후반 테이크다운으로 안칼라예프가 피니시 기회를 잡았다. 4라운드에 안칼라예프가 테이크다운에 성공하며 일방적인 우위를 확보했다. 5라운드에 테이크다운 후 백포지션에서 안칼라예프의 펀치 연타가 쏟아지고 구스코프가 반응하지 못하자 심판은 경기를 끝냈다.



안칼라예프는 경기 후 인터뷰에서 부상을 입은 칼릴 라운트리 주니어 대신 경기에 나서준 구스코프에게 감사를 전했다. 경기 내용에 대해서는 “구스코프는 타격전을 하려하지 않았다”며 “나는 계속해서 잡으려고 했지만 그는 계속 빠져나갔다”고 테이크다운을 택한 이유를 설명했다.



마지막으로 타이틀 탈환에 대한 의지를 천명했다. 안칼라예프는 “나는 한동안 경기를 뛰지 않았기 때문에 이번 복귀전에서 승리해야 했다”며 “이번에 승리했으니 이제 내가 잃어버린 것(타이틀)을 사냥하러 가겠다”고 강조했다.



현재 UFC 라이트헤비급 챔피언 카를로스 울버그는 오른쪽 전방십자인대가 찢어져 수술을 받고 휴식 중이다. 안칼라예프는 경기 후 기자회견에서 울버그가 빠른 시일 내에 복귀할 수 없다면 랭킹 6위 파울로 코스타와 맞붙을 수 있다고 밝혔다.



코스타는 이번 경기가 끝난 후 소셜미디어를 통해 “전지전능하신 신의 권능으로 내가 라이트헤비급을 단조로움과 지루함으로부터 구원하겠다”는 글을 올렸다. 안칼라예프는 “코스타가 날 짜증나게 하려고 한 건지, 그냥 내 관심을 끌려고 한 건지 의도는 모르겠다”면서 “만약 챔피언이 한동안 복귀할 수 없다면 코스타가 도망가지 않는 이상 좋은 경기를 할 수 있을 것”이라고 반응했다.



코메인 이벤트에선 라마잔 테미로프(29·우즈베키스탄)가 전 UFC 플라이급(56.7kg) 타이틀 도전자인 현 랭킹 10위 스티브 얼섹(30·호주)을 1라운드 4분 21초에 KO시켰다.



테미로프(20승 2패)는 강력한 오른손 오버핸드훅으로 얼섹을 녹다운시켰다. 얼섹이 일어나자 바로 왼손 훅으로 다시 한번 쓰러트렸다. 테미로프는 계속해서 얼섹을 따라다니며 펀치를 날렸다. 연속해서 세 번의 오버핸드훅이 들어갔고, 얼섹은 끝내 쓰러져 옥타곤 바닥에 얼굴을 찧었다.



테미로프는 경기 후 인터뷰에서 “다음은 누구냐! 누구든 상관 없다”며 “플라이급 챔피언이 되겠다”고 선언했다. 이어 “3라운드 끝까지 치를 수 있게 열심히 훈련했지만 난 KO가 나올 줄 알고 있었다”며 “누가 챔피언이든 난 준비됐다”고 정상에 오를 것을 다짐했다.



UFC 파이트 나이트: 안칼라예프 vs 구스코프 공식 결과

파이트 오브 더 나이트: 리즈반 쿠니예프 vs 타이렐 포춘

퍼포먼스 오브 더 나이트: 라마잔 테미로프, 발터 워커

피니시 보너스: 압둘 후세인, 악셀 솔라, 샘 패터슨, 무하마드 사이도프, 마고메드 안칼라예프



메인 카드

마고메드 안칼라예프는 보그단 구스코프에게 5라운드 2분 41초에 TKO승 (타격) 라마잔 테미로프는 스티브 얼섹에게 1라운드 4분 21초에 KO승 (오른손 펀치)

마고메드 자이누코프는 다미안 체페스키에게 만장일치 판정승 (30-27, 30-27, 30-27)

리즈반 쿠니예프는 타이렐 포춘에게 3라운드 1분 12초 TKO승 (타격)

아부바카르 바가예프는 사이기드 이자가흐마예프에게 만장일치 판정승 (29-28, 29-28, 29-28)



언더카드

발터 워커는 토마스 피터슨에게 1라운드 1분 32초에 서브미션승 (카프 슬라이서)

무하마드 사이도프는 더스틴 자코비에게 2라운드 4분 49초 TKO승 (타격)

샘 패터슨은 산티아고 폰지니비오에게 2라운드 3분 6초 TKO승 (타격)

악셀 솔라는 이스마일 본핑에게 1라운드 4분 44초 서브미션승 (다스초크)

마고메드 투할로프는 브렌드송 히베이루에게 만장일치 판정승 (29-28, 29-28, 29-28)

누룰로 알리예프는 마이크 데이비스에게 만장일치 판정승 (30-27, 30-27, 30-27)

압둘 후세인은 코디 깁슨에게 3라운드 3분 7초에 서브미션승 (암트라이앵글 초크)