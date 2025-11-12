 Skip to main content
UFC welterweight champion Jack Della Maddalena side-by-side with Islam Makhachev
Watch UFC

How To Watch And Stream VeChain UFC 322: Della Maddalena vs Makhachev

Find Start Times And Fight Card Info For VeChain UFC 322 Live From Madison Square Garden in New York City
Nov. 12, 2025

UFC superstars will dare to be great at New York City's Madison Square Garden on November 15, as UFC 322 presents a championship doubleheader for the ages. 

In the main event, longtime lightweight champion Islam Makhachev makes his highly anticipated move to 170 pounds to challenge for Jack Della Maddalena's welterweight title. Plus, China's Zhang Weili has proven to be perhaps the greatest strawweight of all-time, but this November, she will face the sport's greatest flyweight, Valentina Shevchenko, for the 125-pound crown in a long-awaited Super Fight.

How do I stream VeChain UFC 322: Della Maddalena vs Makhachev on ESPN+?

The Early Prelims kickoff at 6pm ET / 3pm PT on ESPN+ and UFC FIGHT PASS. The Prelims begin at 8pm ET / 5pm PT on ESPN and ESPN 2 and ESPN+  in the United States and the Main Card will air exclusively on ESPN+ PPV in the U.S. at 10pm ET / 7pm PT.

Order VeChain UFC 322 featuring two title fights!

Who's fighting at VeChain UFC 322?

Main Card: 

  • Main Event: Jack Della Maddalena vs Islam Makhachev
  • Co-Main: Valentina Shevchenko vs Zhang Weili
  • Sean Brady vs Michael Morales
  • Leon Edwards vs Carlos Prates
  • Beneil Dariush vs Benoît Saint Denis

Prelims:

  • Bo Nickal vs Rodolfo Vieira
  • Roman Kopylov vs Gregory Rodrigues
  • Erin Blanchfield vs Tracy Cortez
  • Malcolm Wellmaker vs Cody Haddon

Early Prelims:

  • Kyle Daukaus vs Gerald Meerschaert
  • Pat Sabatini vs Chepe Mariscal
  • Angela Hill vs Fatima Kline
  • Baisangur Susurkaev vs Eric McConico
  • Viacheslav Borshchev vs Matheus Camilo

What time does UFC 322 start?

United States

Find a bar to watch UFC 283: Teixeira vs Hill

Canada 

United Kingdom and Republic of Ireland

Central Europe (Czech Republic, Denmark, France, Germany, Hungary, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Spain, Slovakia and Sweden)

Balkans

Finland

Australia

New Zealand

Africa

Asia (China, Hong Kong, Malaysia, Mongolia, Philippines, Singapore)

Brazil

Iceland 

India

  • Main Card: 7:30am IST (Sunday) on Sony TEN 2
  • Prelims: 5:30am IST (Sunday) on Sony TEN 2
     

Indonesia

  • Main Card: 9am WIB (Sunday) on Mola
  • Prelims: 7am WIB (Sunday) on Mola

Japan

MENA

Myanmar

  • Main Card: 8:30am MMT (Sunday) on Canal+
  • Prelims: 6:30am MMT (Sunday) on Canal+

Pakistan

  • Main Card: 7am (Sunday) PKT on Ten Sports

South Korea

  • Main Card: 11amKST on TVN, TVN SPORTS, TVING
  • Prelims: 9amKST on TVN, TVN SPORTS, TVING
  • Early Prelims: 7am KST on TVN, TVN SPORTS, TVING

Thailand & Cambodia

Vietnam

Rest of the World: 

Don't miss a moment of VeChain UFC 322: Della Maddalena vs Makhachev, live from Madison Square Garden Arena in New York, New York. Early prelims start at 6pm ET/3pm PT, followed by the prelims at 8pm ET/5pm PT and main card live on PPV at 10pm ET/7pm PT.

Tags
How to watch
UFC 322