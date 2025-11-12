How To Watch And Stream VeChain UFC 322: Della Maddalena vs Makhachev

UFC superstars will dare to be great at New York City's Madison Square Garden on November 15, as UFC 322 presents a championship doubleheader for the ages.
In the main event, longtime lightweight champion Islam Makhachev makes his highly anticipated move to 170 pounds to challenge for Jack Della Maddalena's welterweight title. Plus, China's Zhang Weili has proven to be perhaps the greatest strawweight of all-time, but this November, she will face the sport's greatest flyweight, Valentina Shevchenko, for the 125-pound crown in a long-awaited Super Fight.
How do I stream VeChain UFC 322: Della Maddalena vs Makhachev on ESPN+?
The Early Prelims kickoff at 6pm ET / 3pm PT on ESPN+ and UFC FIGHT PASS. The Prelims begin at 8pm ET / 5pm PT on ESPN and ESPN 2 and ESPN+ in the United States and the Main Card will air exclusively on ESPN+ PPV in the U.S. at 10pm ET / 7pm PT.
Who's fighting at VeChain UFC 322?
Main Card:
- Main Event: Jack Della Maddalena vs Islam Makhachev
- Co-Main: Valentina Shevchenko vs Zhang Weili
- Sean Brady vs Michael Morales
- Leon Edwards vs Carlos Prates
- Beneil Dariush vs Benoît Saint Denis
Prelims:
- Bo Nickal vs Rodolfo Vieira
- Roman Kopylov vs Gregory Rodrigues
- Erin Blanchfield vs Tracy Cortez
- Malcolm Wellmaker vs Cody Haddon
Early Prelims:
- Kyle Daukaus vs Gerald Meerschaert
- Pat Sabatini vs Chepe Mariscal
- Angela Hill vs Fatima Kline
- Baisangur Susurkaev vs Eric McConico
- Viacheslav Borshchev vs Matheus Camilo
What time does UFC 322 start?
United States
- Main Card: 10pm ET / 7pm PT on ESPN+
- Prelims: 8pm ET / 5pm PT on ESPN News and ESPN+
- Early Prelims: 6pm ET / 3pm PT on UFC Fight Pass
Canada
- Main Card: 10pm ET / 7pm PT on PPV
- Prelims: 8pm ET / 5pm PT on Sportsnet and TVA Sports
- Early Prelims: 6pm ET / 3pm PT on UFC Fight Pass
United Kingdom and Republic of Ireland
- Main Card: 3am BST (Sunday) on TNT Sports and Discovery+
- Prelims: 1am BST (Sunday) on UFC FIGHT PASS, TNT Sports and Discovery+
- Early Prelims: 11pm BST on UFC FIGHT PASS
Central Europe (Czech Republic, Denmark, France, Germany, Hungary, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Spain, Slovakia and Sweden)
- Main Card: 4am (Sunday) CEST on:
- RMC Sport (France, Switzerland [French-speaking])
- UFC PPV on UFC FIGHT PASS (Germany, Poland, Spain, Switzerland)
- DAZN (Germany, Switzerland [German-speaking])
- Discovery+ (Italy)
- HBO Max (Netherlands)
- Max (Spain)
- Nova (Czech Republic, Slovakia)
- Polsat Sport (Poland)
- Viaplay (Denmark, Norway and Sweden)
- NET4+ (Hungary)
- UFC FIGHT PASS (Switzerland)
- Prelims: 2am CEST (Sunday) on UFC FIGHT PASS, Nova (Czech Republic), Discovery+ (Italy), RMC Sport (France), HBO Max (Netherlands), Polsat Sport (Poland) and Max (Spain)
- Early Prelims: 12am (Sunday) CEST on UFC FIGHT PASS
Balkans
- Main Card: 4am (Sunday) CET on ARENA FIGHT TV
- Prelims: 2am (Sunday) CET on UFC FIGHT PASS
- Early Prelims: 12am (Sunday) CET on UFC FIGHT PASS
Finland
- Main Card: 5am (Sunday) EEST on Viaplay
- Prelims: 3am (Sunday) EEST on UFC FIGHT PASS
- Early Prelims: 1am (Sunday) EEST on UFC FIGHT PASS
Australia
- Main Card: 2pm (Sunday) AEST / 12pm (Sunday) AWDT on Main Event on Foxtel and Kayo Sports
- Prelims: 12pm (Sunday) AEDT / 10am (Sunday) AWDT on UFC FIGHT PASS and ESPN
- Early Prelims: 10am (Sunday) AEDT / 8am (Sunday) AWDT on UFC FIGHT PASS
New Zealand
- Main Card via PPV: 4pm (Sunday) NZDT on SKY Arena, Sky Sports Now and UFC PPV on UFC FIGHT PASS
- Prelims: 2pm (Sunday) NZDT on UFC FIGHT PASS
- Early Prelims: 12pm (Sunday) NZDT on UFC FIGHT PASS
Africa
- Main Card: 3am (Sunday) WAT / 4am (Sunday) SAST on SuperSport Action and UFC PPV on UFC FIGHT PASS
- Prelims: 1am (Sunday) WAT / 2am (Sunday) SAST on UFC FIGHT PASS and SuperSport Action
- Early Prelims: 11pm WAT / 12am (Sunday) SAST on UFC FIGHT PASS
Asia (China, Hong Kong, Malaysia, Mongolia, Philippines, Singapore)
- Main Card: 10am HKT (Sunday) on:
- Migu (China)
- Videoland (Chinese Taipei)
- Now Sports (Hong Kong)
- Astro Supersport 5, Unifi TV(Malaysia)
- Premiere Sports (Mongolia)
- Blast TV, Premier Sports (Philippines)
- Hub Sports, MIO SPORTS (Singapore)
- Prelims: 8am HKT (Sunday) on:
- Migu (China)
- Videoland (Chinese Taipei)
- Now Sports (Hong Kong)
- Astro Supersport 5, Unifi TV (Malaysia)
- Premiere Sports (Mongolia)
- Blast TV (Philippines)
- Hub Sports. MIO SPORTS (Singapore)
- Early Prelims: 6am HKT (Sunday) on:
- Migu (China)
Iceland
- Main Card: 2am (Sunday) GMT on Viaplay
- Prelims: 12am (Sunday) GMT on UFC FIGHT PASS
- Early Prelims: 10pm GMT on UFC FIGHT PASS
India
- Main Card: 7:30am IST (Sunday) on Sony TEN 2
- Prelims: 5:30am IST (Sunday) on Sony TEN 2
Indonesia
Japan
- Main card: 11am JST on U-Next and UFC FIGHT PASS
- Prelims: 9amJST on band UFC FIGHT PASS
MENA
- Main Card: 6am (Sunday) GST on STARZPLAY
- Prelims: 4am (Sunday) GST on STARZPLAY
- Early Prelims: 2am (Sunday) GST on STARZPLAY and UFC FIGHT PASS
Pakistan
- Main Card: 7am (Sunday) PKT on Ten Sports
South Korea
- Main Card: 11amKST on TVN, TVN SPORTS, TVING
- Prelims: 9amKST on TVN, TVN SPORTS, TVING
- Early Prelims: 7am KST on TVN, TVN SPORTS, TVING
Thailand & Cambodia
- Main Card: 9am ICT (Sunday) on True Sports HD3
- Prelims: 7am ICT (Sunday) on True Sports HD3
Vietnam
Don't miss a moment of VeChain UFC 322: Della Maddalena vs Makhachev, live from Madison Square Garden Arena in New York, New York. Early prelims start at 6pm ET/3pm PT, followed by the prelims at 8pm ET/5pm PT and main card live on PPV at 10pm ET/7pm PT.