Dana White's Contender Series

How To Watch Dana White's Contender Series | Season 9

Dana White's Contender Series Returns Tuesday, August 12
Aug. 11, 2025

Dana White’s Contender Series (DWCS) returns on Tuesday, August 12. Since 2017, DWCS has provided a premier opportunity for mixed martial artists to stake their claim for a UFC contract in front of company president, Dana White. 

Notable contenders include Sean O’Malley, Jamahal Hill, Diego Lopes, Maycee Barber, Adrian Yanez, Payton Talbott, Jailton Almeida and Jack Della Maddalena. 

The 10-episode season takes place Tuesdays from the UFC APEX in Las Vegas, Nevada.

How do I stream Dana White’s Contender Series on ESPN+?

Dana White’s Contender Series airs Tuesdays. The first episode on August 12 begins at 7pm ET / 4pm PT. Each episode after that will air at 8pm ET / 5pm PT on ESPN+

Where Can I Watch Dana White’s Contender Series?

Country         Where to Watch
United States         ESPN+
United Kingdom         UFC Fight Pass 
Australia / New Zealand         UFC Fight Pass, ESPN
Canada         UFC Fight Pass, Sportsnet
Africa         UFC Fight Pass
Continental Europe         UFC Fight Pass
Netherlands / Spain         UFC Fight Pass, Discovery+ & Eurosport
Middle East, North Africa         UFC Fight Pass & Starzplay
Asia         UFC Fight Pass

 

Dana White's Contender Series Matchups: 

Week 1         Bout
Middleweight         Christopher Ewert vs Yuri Panferov
Middleweight         Baysangur Susurkaev vs Murtaza Talha
Middleweight         Ilian Bouafia vs Neemias Santana
Middleweight         George Mangos vs Radley Da Silva
Welterweight         Ty Miller vs Jimmy Drago
           
Week 2         Bout
Heavyweight         Josh Hokit vs Guilherme Uriel
Middleweight         Jon Kunneman  vs Cameron Rowston
Featherweight         Tommy Cuozzi vs Ramiro Jimenez
Bantamweight         Kaushik Saikumar vs Louis Lee Scott
Featherweight         Manuel Exposito vs Jose Delano
           
Week 3         Bout
Heavyweight         Elisha Ellison vs Brando Pericic
Light Heavyweight         Abdulrakhman Yakhyaev vs Alik Lorenz
Middleweight         Vitor Costa vs Ryan Gandra
Lightweight         Cristian Perez Gonzales vs Manoel Sousa
Featherweight         Damon Wilson vs Marcio Barbosa
           
Week 4         Bout
Flyweight         An Tuan Ho vs Frank Silva
Middleweight         Theodore Haig vs Cezary Oleksiejczuk
Featherweight         Tommy McMillen vs David Mgoyan
Lightweight         Mandel Nallo vs Samuel Vasconcelos Da Silva
Welterweight         Jack Congdon vs Jean Paul Lebosnoyani
           
