How To Watch Dana White's Contender Series | Season 9
Dana White's Contender Series Returns Tuesday, August 12
Aug. 11, 2025
Dana White’s Contender Series (DWCS) returns on Tuesday, August 12. Since 2017, DWCS has provided a premier opportunity for mixed martial artists to stake their claim for a UFC contract in front of company president, Dana White.
Notable contenders include Sean O’Malley, Jamahal Hill, Diego Lopes, Maycee Barber, Adrian Yanez, Payton Talbott, Jailton Almeida and Jack Della Maddalena.
The 10-episode season takes place Tuesdays from the UFC APEX in Las Vegas, Nevada.
How do I stream Dana White’s Contender Series on ESPN+?
Dana White’s Contender Series airs Tuesdays. The first episode on August 12 begins at 7pm ET / 4pm PT. Each episode after that will air at 8pm ET / 5pm PT on ESPN+.