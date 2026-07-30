How To Watch Dana White's Contender Series Season 10

Dana White’s Contender Series (DWCS) returns for Season 10 on Tuesday, August 11.
The iconic talent-discovery show is set to debut on Paramount+ with its historic 10th season featuring the newest crop of UFC hopefuls looking to impress Dana White and the UFC matchmakers for the chance to secure a contract with the UFC.
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DWCS has produced four UFC champions, including Carlos Ulberg, Sean O'Malley, Jack Della Maddalena and Jamahal Hill, along with numerous contenders and rising stars such as Carlos Prates, Josh Hokit, Bo Nickal and Joe Pyfer.
The 10-episode season takes place Tuesdays from Meta APEX in Las Vegas, Nevada.
How do I stream Dana White’s Contender Series on Paramount+?
Dana White’s Contender Series airs Tuesdays at 7pm ET / 4pm PT on Paramount+.
Where Can I Watch Dana White’s Contender Series?
North America:
- United States: Paramount+ at 7pm ET/4pm PT
- Mexico: Paramount+ at 6pm CT
- Canada: Sportsnet and TVA (Quebec) at 7pm ET/4pm PT
Brazil / Latin America:
- Brazil: Paramount+ at 8pm BRT
- Latin America: Paramount+ at 6pm CST
Australia / New Zealand
- Australia: Fox Sports Australia at 9am AEST/7am AWST (Wednesday)
- New Zealand: TVNZ at 11am NZST (Wednesday)
United Kingdom / Ireland
- UFC FIGHT PASS at 12am BST (Wednesday)
Central Europe
- Belgium: Play Media at 1am CEST (Wednesday)
- Czech Republic: Nova at 1am CEST (Wednesday)
- France: RMC at 1am CEST (Wednesday)
- Germany: DAZN at 1am CEST (Wednesday)
- Hungary: AMC/PRAGO at 1am CEST (Wednesday)
- Italy: Warner Bros Discovery at 1am CEST (Wednesday)
- Malta: UFC FIGHT PASS at 1am CEST (Wednesday)
- Netherlands: Discovery/Eurosport at 1am CEST (Wednesday)
- Poland: POLSAT at 1am CEST (Wednesday)
Western Europe
- Portugal: Sport TV at 12am WEST (Wednesday)
- Spain: Discovery/Eurosport at 1am CEST (Wednesday)
Eastern Europe
- Albania/Kosovo: SuperSport at 1am CEST (Wednesday)
- Balkans: Sport Klub and Fight Channel at 1am CEST (Wednesday)
- Baltics: TV3 at 2am EEST (Wednesday)
- Bulgaria: MOBITEL at 2am EEST (Wednesday)
- Cyprus: CYTA at 2am EEST (Wednesday)
- Greece: COSMOTE at 2am EEST (Wednesday)
- Romania: PROX (via Saran) at 2am EEST (Wednesday)
- Turkey: S SPORT at 2am TRT (Wednesday)
- Ukraine: SETANTA at 2am EEST (Wednesday)
Northern Europe
East Asia
- China: MIGU at 7am CST (Wednesday)
- Japan: U-NEXT at 8am JST (Wednesday)
- South Korea: TVING, TVN, tvN Sports at 8am KST (Wednesday)
- Mongolia: Premier Sports at 7am ULAT (Wednesday)
Southeast Asia
- Indonesia: Vidio at 6am WIB (Wednesday)
- Malaysia: Astro Super Sport, UnifiTV at 7am MYT (Wednesday)
- Myanmar: Canal+ at 5:30am MMT (Wednesday)
- Singapore: Singtel, StarHub at 7am SGT (Wednesday)
- Thailand: TRUE Sports at 6am ICT (Wednesday)
- Vietnam: FPT Play at 6am ICT (Wednesday)
Africa
- SuperSport at 12 am WAT/1am SAST (Wednesday)
India
- Sony Sports Network at 4:30am IST (Wednesday)
Israel
- Sport 5 at 2am IDT (Wednesday)
MENA
- Starzplay at 3am GST (Wednesday)
Russia
- YANDEX at 2am MSK (Wednesday)
Rest of the World:
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Announced DWCS Matchups:
Week 1:
- Middleweight: Jon Kunneman vs Joseph Kropschot
- Featherweight: Thomas Pagliarulo vs Ananias Mulumba
- Flyweight: Bilal Hasan vs Mridul Saikia
- Lightweight: Fabrizio Escarrega vs Abe Alsaghir
- Heavyweight: Anthony Wint vs Matt Adams
Week 2:
- Featherweight: Roman Puga vs Taner Trembley
- Light Heavyweight: Alik Lorenz vs Mahamed Aly
- Lightweight: Logan Paxton vs Cristian Perez Gonzalez
- Middleweight: Douglas Rodrigues vs Trent Miller
- Welterweight: Namo Fazil vs Kaik Brito
Weeks 3 - 10:
To be announced.