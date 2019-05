Da Cidade de Deus para a Suécia (e para o mundo)

“Olha o que a luta faz, mana”, diz Duda, por telefone, na tarde desta quarta-feira. “Nunca tinha saído do país e vim parar na Suécia. Quem diria?”. Há cinco anos, nem ela própria. Nascida e criada na comunidade de Cidade de Deus, uma das mais famosas do Rio de Janeiro, onde ainda mora com a mãe, os sete irmãos e a filha de 3 anos, a atleta teve muita chance de desandar na vida. “Na minha adolescência me envolvi com drogas, com prostituição. Foi zoado”, relembra, sem, no entanto, querer muito entrar em detalhes. “Mas isso é vida passada, né? Hoje sou uma atleta e estou na Suécia.”

Duda começou a lutar levada por um vizinho, porque ela vivia arrumando confusão na rua. “A molecada que arrumava confusão comigo”, ela mesmo se corrige. Na equipe Tatá Fight Team, fez amigos como Thiago Marreta e Alex Cowboy (de quem herdou o apelido, Duda “Cowboyzinha”), que serviram como inspiração. E, depois de algumas lutas de muay thai, arriscou entrar para o MMA. Foi só após seu primeiro combate de artes marciais mistas que ela percebeu que teria futuro no esporte. “Isso foi há dois anos. Aquela ‘adrena’ da luta que me fez ter certeza que era isso que eu queria fazer da vida. Já tinha lutado bastante muay thai, mas achava que não daria em nada. Ficava vendo muito luta no Combate, mas só sonhava com isso. Bateu a real mesmo só na minha estreia.”